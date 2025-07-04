Бюджет Казани за полгода 2025-го может быть исполнен с дефицитом в 6 млрд

Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу

Фото: предоставлено пресс-службой KazanForum

Проект постановления исполкома Казани о бюджете за первое полугодие 2025 года проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, городской бюджет может быть исполнен с дефицитом в размере 5,996 млрд рублей.

За первые шесть месяцев текущего года бюджет города получил доход в размере 28,6 млрд рублей. Основную часть поступлений составили налоговые и неналоговые доходы — 15,5 млрд рублей, включающие штрафы, средства от продажи имущества и пошлины. Еще 13 млрд рублей поступило в виде безвозмездных перечислений.

Значительная часть бюджетных средств направлена на социальную сферу. На образование выделено 23 млрд рублей. Существенные суммы также направлены на решение общегосударственных вопросов — 3,2 млрд рублей, национальную экономику — 2,7 млрд рублей, дорожное хозяйство — 2,29 млрд рублей.

Среди других важных статей расходов: ЖКХ получило 668 млн рублей, на благоустройство выделено 650 млн рублей, на транспорт — 414 млн рублей, на обеспечение национальной безопасности — 202 млн рублей.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что просрочка по кредитам татарстанцев перевалила за 38 миллиардов рублей.



Дмитрий Зайцев