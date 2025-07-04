Розничные сети и онлайн-магазины объединились против Wildberries и Ozon

Фото: Динар Фатыхов

Участники рынка физической розницы и некоторые интернет-магазины обратились к властям с просьбой внести изменения в законопроект о платформенной экономике. Об этом сообщили РБК.

В письме, направленном замруководителю администрации президента Максиму Орешкину и премьеру Михаилу Мишустину, они просят ограничить объем средств, которые компании могут тратить на скидки. Предлагается установить лимит в 10% от общего оборота товаров за прошлый год.

Документ подписали руководители крупнейших торговых сетей, таких как X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента». Поддержали инициативу и онлайн-игроки — «Яндекс Маркет», Lamoda, онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру», а также сервис доставки еды «Купер».

Представитель Wildberries заявил, что это предложение направлено на «искусственное ограничение развития передовых маркетплейсов в угоду устаревающим или неэффективным бизнес-моделям».

Анастасия Фартыгина