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«Майами Хит» из НБА подписал контракт с российским баскетболистом

08:49, 03.07.2025

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» подписал контракт с российским баскетболистом Владиславом Голдиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стороны подписали двустороннее соглашение, по которому Голдин сможет сыграть не более 50 матчей в регулярном чемпионате НБА. Остальное игровое время баскетболист получит в играх за фарм-клуб «Майами».

Голдин играет на позиции центрового. Прошлый сезон 24-летний россиянин провел в клубе «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта.

Зульфат Шафигуллин

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