«Майами Хит» из НБА подписал контракт с российским баскетболистом

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» подписал контракт с российским баскетболистом Владиславом Голдиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Стороны подписали двустороннее соглашение, по которому Голдин сможет сыграть не более 50 матчей в регулярном чемпионате НБА. Остальное игровое время баскетболист получит в играх за фарм-клуб «Майами».

Голдин играет на позиции центрового. Прошлый сезон 24-летний россиянин провел в клубе «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта.

Зульфат Шафигуллин