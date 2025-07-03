В ЦБ призвали повышать цены на алкоголь и табак быстрее — в обгон инфляции

Такие товары должны быть менее доступными для россиян, считает советник главы ЦБ

Фото: Динар Фатыхов

В России цены на алкоголь и табачную продукцию должны расти быстрее, чем инфляция, заявил советник главы Центробанка Кирилл Тремасов. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Эти товары должны становиться, скажем, полностью менее доступными для своих клиентов, — отметил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ограничении продажи алкоголя лицам моложе 21 года. Ограничение планируется распространить на все виды алкогольной продукции любой крепости.

Дарья Сайфиева