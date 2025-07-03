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В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года

15:14, 03.07.2025

Ограничения будут распространяться на все виды алкоголя

В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года
Фото: Мария Зверева

Законопроект об ограничении продажи алкоголя лицам моложе 21 года внесла в Госдуму сенатор Марина Сидухина. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ограничения, согласно законопроекту, будут распространяться на все виды алкогольной продукции любой крепости.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов от ЛДПР предложил запретить продажу алкоголя в России по воскресеньям.

Дарья Сайфиева

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