В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года
Ограничения будут распространяться на все виды алкоголя
Законопроект об ограничении продажи алкоголя лицам моложе 21 года внесла в Госдуму сенатор Марина Сидухина. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Ограничения, согласно законопроекту, будут распространяться на все виды алкогольной продукции любой крепости.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов от ЛДПР предложил запретить продажу алкоголя в России по воскресеньям.
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