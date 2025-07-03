«Рубин» одержал первую победу на летних сборах

Казанская команда с минимальным счетом переиграла красноярский «Енисей» — 1:0

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» обыграл в Казани красноярский «Енисей» со счетом 1:0 в товарищеском матче. Команда Рашида Рахимова одержала первую победу на летних сборах.



Единственный мяч на 13-й минуте встречи забил Никита Васильев. Футболист казанского клуба дальним ударом поразил ворота «Енисея», которые защищал Егор Шамов. Всю игру в составе «Рубина» на позиции вратаря отыграл Артур Нигматуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нападающий Мирлинд Даку вернулся в расположение «Рубина» после отпуска. Албанский форвард не попал в заявку на матч с «Енисеем» и не появился на поле.

Ранее «Рубин» сыграл вничью в Казани с КАМАЗом — 1:1. Следующий матч команда Рашида Рахимова проведет 6 июля с «Сочи». Сочинцы по итогам прошлого сезона завоевали право сыграть в Премьер-лиге.

Зульфат Шафигуллин