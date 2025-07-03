Кыргызстан ждет от Татарстана горнодобывающее оборудование и услуги по кибербезопасности

Что торговые представители России в Азии посоветовали татарстанскому бизнесу

Айнур Саманов посоветовал обратить внимание на горнодобывающую промышленность, которая является локомотивом кыргызстанской экономики. Фото: Артем Дергунов

«Нужно выстраивать отношения с Мьянмой, есть огромный потенциал»

В прошлом году внешнеторговый оборот Татарстана со странами ЕврАзЭС получил новый импульс к росту, утверждал в июне замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер. По итогам 2024 года оборот вырос на 4,9%, а среди стран абсолютным лидером стал Таджикистан. О том, как развивать сотрудничество дальше, рассказали предпринимателям торговые представители России в Кыргызстане, Таджикистане, Мьянме, Туркменистане. Встреча прошла в Торгово-промышленной палате республики.



— Сегодня здесь находятся торгпреды тех стран, с которыми мы сотрудничаем. И нам нужно выстраивать торгово-экономические отношения с Мьянмой, есть огромный потенциал, — прокомментировал состав экспертов министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Ранее гости обсудили перспективы сотрудничества в Доме правительства РТ. Там подчеркнули: в прошлом году внешнеторговый оборот республики составил $16,2 млрд, увеличившись более чем на 12%. Экспорт достиг $12,3 млрд (+20%). «Цифры неплохие, но хочется лучше. В этой работе мы надеемся на вашу поддержку. Мы в свою очередь готовы оказать вам полное содействие», — заверил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

— Сегодня за столом я торгпредам говорил: не думайте, что мы хвалимся: «Мы, Татарстан, татары...» Любой кулик будет хвалить свое болото. Мы тоже, как те кулики, говорим, что наш Татарстан — самый «татарстанский» в мире, — заявил, открывая встречу, Олег Коробченко.

«Сегодня здесь находятся торгпреды тех стран, с которыми мы сотрудничаем», — подчеркнул Олег Коробченко. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Можем говорить про доставку как оборудования для предприятий, так и ИТ-решений»

Подробнее всего о перспективах рассказал торговый представитель России в Кыргызстане Айнур Саманов. По итогам прошлого года товарооборот между этой республикой и Татарстаном составил $138 млн, напомнил он. При этом большая часть — $125,3 млн — пришлась на татарстанский экспорт. Наиболее востребованными в Кыргызстане оказались нефтепродукты, древесно-волокнистые плиты, пищевые продукты, морозильное оборудование и бытовая химия. В нашу республику завозили мебель, грузовики, строительную технику, одежду и автомобильные запчасти.

На этом потенциал для сотрудничества не исчерпан. Айнур Саманов посоветовал обратить внимание на горнодобывающую промышленность, которая является локомотивом кыргызстанской экономики. «Здесь мы можем говорить про доставку как соответствующего оборудования для предприятий, так и ИТ-решений. Такие запросы очень часто поступают в адрес российских компаний», — заявил он. От айтишников ждут помощи и в сфере кибербезопасности. Атакам сегодня подвергается как госсектор, так и частный бизнес.

Еще одна перспективная ниша — медицина. Положительные примеры уже есть: по словам докладчика, компания «Татхимфармпрепараты» зарегистрировала в Кыргызстане более 30 лекарственных средств. «Помимо государственных больниц, обращайте внимание на частные клиники. Ввиду того, что население растет, госбольницы не всегда справляются с потоком. Очень активно развивается частная медицина», — отметил Саманов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также в числе перспективных направлений — продукты питания, энергооборудование, продукция АПК. Точки роста для импорта — одежда и текстиль, молочная продукция, рыба, фрукты, овощи и орехи.

В Таджикистане надежды возлагают на развитие туризма и легкой промышленности. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы сформировать такой кластер, условно говоря, [производства] от хлопка до готовой продукции», — поделился торговый представитель России в Таджикистане Александр Рыбас.

Какими были итоги прошлого года

В прошлом году у Татарстана и Таджикистана случился «бум торговли». Как говорил месяц назад замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер, внешнеторговый оборот с Таджикистаном по итогам 2024 года вырос на 110,5%, в разы превосходя динамику сотрудничества с остальными государствами ЕврАзЭс. Отметим, что в апреле в Таджикистан отправился с визитом раис Татарстана Рустам Минниханов. По итогам 2024 года татарстано-таджикистанский товарооборот составил $77,3 млн, сообщала тогда его пресс-служба.

Татарстанский лидер подчеркнул: регион заинтересован в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на таджикистанском рынке. «Речь может идти о поставках вертолетов, нефтегазового, компрессорного и холодильного оборудования, сельхозтехники и автомобильных шин, широкого ассортимента товаров бытовой химии, медицинских товаров и фармпродукции. В свою очередь, компании Таджикистана могли бы увеличить поставки в Татарстан продукции легкой промышленности и сельского хозяйства», — предложил Минниханов.

Объемы товарооборота с Кыргызстаном были почти вдвое больше, чем с Таджикистаном, — $138 млн. А вот рост по сравнению с 2023 годом оказался скромнее: на 18,9%. Что касается Туркменистана, товарооборот превысил $39 млн. Рустам Минниханов на встрече с зампредседателя Кабмина республики Нокергулы Атагулыевым предложил активизировать взаимодействие в таких направлениях, как нефтеразведка, транспортировка газа, автомобилестроение, авиастроение, судостроение и поставка химической продукции.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как развивается сотрудничество с Мьянмой? В марте Татарстан впервые привлек оттуда мигрантов. Как рассказали в пресс-службе Минтруда РТ, 39 специалистов будут работать на предприятии ОЭЗ «Алабуга». Больше информации о новых работниках из Мьянмы пока не сообщалось.



Галия Гарифуллина