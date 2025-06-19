Минниханов обсудил расширение партнерства с Кыргызстаном

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым зампредседателя кабмина Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым. Встреча была посвящена вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Кыргызстаном.

— Мы высоко ценим возможность расширения партнерства с Вашей страной в рамках дружественных российско-кыргызских отношений, — подчеркнул Минниханов, открывая встречу.

По итогам 2024 года товарооборот между Татарстаном и Кыргызстаном составил $138 млн. За последние годы наблюдается значительный рост товарооборота — более чем в три раза, при этом он становится все более диверсифицированным.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов отметил, что ряд татарстанских предприятий успешно сотрудничают с кыргызскими партнерами.

— Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний в Кыргызстане, — заявил раис Татарстана. В частности, обсуждались возможности увеличения поставок нефтехимической продукции, автомобильных шин, товаров бытовой химии, компрессорного и холодильного оборудования.

Рената Валеева