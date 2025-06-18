Минниханов выразил благодарность лидеру Туркменистана за развитие татарстанско-туркменских связей

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на ПМЭФ встретился с зампредседателя кабмина Туркменистана Нокергулы Атагулыевым. В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Туркменистаном.

Минниханов выразил глубокую признательность национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за внимание к развитию отношений между двумя странами в рамках российско-туркменских связей. Он подчеркнул наличие глубоких исторических и дружеских связей между братскими народами, а также успешное развитие плодотворного торгово-экономического сотрудничества.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Туркменистане успешно работают ряд крупных предприятий из Татарстана, включая КАМАЗ, КВЗ, Зеленодольский завод им. Горького, «КЭР-Холдинг» и «Эйдос». По итогам прошлого года объем товарооборота между Татарстаном и Туркменистаном превысил $39 млн.

Однако, по словам Минниханова, существует значительный потенциал для увеличения объемов сотрудничества. Он предложил активизировать взаимодействие в таких перспективных направлениях, как нефтеразведка, транспортировка газа, автомобилестроение, авиастроение, судостроение и поставка химической продукции.

16 мая Минниханов встретился с Бердымухамедовым в Казанском кремле.

Рената Валеева