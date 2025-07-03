Беспилотники атаковали один из объектов инфраструктуры Удмуртии
Один из беспилотников был уничтожен в небе и не достиг цели, а второй попал в техническое сооружение
БПЛА атаковали один из объектов на территории Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем телеграм-канале.
— На один из объектов на территории Удмуртии — не на территории Ижевска или других городов — совершена атака. В настоящий момент есть подтвержденная информация о двух БПЛА, — отметил он.
Александр Бречалов подчеркнул, что один из беспилотников был уничтожен в небе и не достиг цели, а второй попал в техническое сооружение. О пострадавших не сообщается.
Напомним, 1 июля Ижевск также подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате чего на одном из предприятий погибли три человека, более сорока получили ранения. В больницах города остаются 36 пострадавших при атаке БПЛА, состояние двоих оценивается как крайне тяжелое.
Ранее в Татарстане второй раз за день ввели режим беспилотной опасности. Аэропорт Нижнекамска закрыли на прием и выпуск судов.
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