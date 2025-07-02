После атаки БПЛА на Удмуртию в больницах остаются 36 пострадавших
В больницах Ижевска остаются 36 пострадавших при атаке БПЛА, состояние двоих оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, пишет ТАСС.
По словам Кузнецова, состояние еще четверых пациентов оценивается как тяжелое. Остальные пострадавшие, включая двоих детей, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.
— Шестеро пострадавших, в том числе ребенок, проходят лечение в федеральных центрах Минздрава России и больницах Москвы, — добавил Кузнецов.
Напомним, 1 июля Ижевск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате чего на одном из предприятий погибли три человека, более сорока получили ранения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.