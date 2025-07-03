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Аэропорт Нижнекамска закрыт на прием и выпуск самолетов

15:17, 03.07.2025

Ограничения ввели в 15.16 по московскому времени

Аэропорт Нижнекамска закрыт на прием и выпуск самолетов
Фото: Реальное время

Аэропорт Нижнекамска в 15.16 закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации.

Ранее в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Он вводится в республике второй раз за день.

В аэропорту Казани ранее отменили ограничения на выпуск самолетов, сняли режим «Ковер».

Дарья Сайфиева

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