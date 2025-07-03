Аэропорт Нижнекамска закрыт на прием и выпуск самолетов
Ограничения ввели в 15.16 по московскому времени
Аэропорт Нижнекамска в 15.16 закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации.
Ранее в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Он вводится в республике второй раз за день.
В аэропорту Казани ранее отменили ограничения на выпуск самолетов, сняли режим «Ковер».
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