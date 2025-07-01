Украинские дроны ударили по Ижевску: атаковано предприятие, погибли три человека

35 человек были госпитализированы, десять из них — в тяжелом состоянии

Сегодня соседнюю с Татарстаном Удмуртию атаковали украинские беспилотники. В 8.50 мск официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале сообщил, что аэропорт Ижевска закрыт для полетов.

Еще раньше были перекрыты воздушные гавани Саратова и Ульяновска. В Казани ограничения ввели в 6.24 мск, в Нижнекамске — в 7.14. Однако, по данным Минобороны, четыре БПЛА были уничтожены только в Саратовской области.

В 9.00 мск губернатор Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников. Оперативные службы выехали на место происшествия.

Точное место названо не было, но в городе функционирует предприятие оборонно-промышленного комплекса Ижевский машиностроительный завод, по другому — «Калашников», а также Ижевский электромеханический завод «Купол». По данным, представленным на официальном сайте, последний производит зенитные ракетные комплексы «Тор».

В мэрии Ижевска сообщили, что на в городе отменены массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля, в том числе отказались отказались от празднования Дня ветерана боевых действий и митинга-концерта по случаю пятилетия присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».

В 9.53 мск Бречалов приехал на территорию предприятия и заверил, что на месте работают все силы и средства. Он подтвердил, что есть пострадавшие. Сотрудники были эвакуированы, с ними работали медики и психологи.



Губернатор заявил , что в результате атаки погибли люди. В больницу были госпитализированы 35 человек, десять из которых находятся в тяжелом состоянии.

— К огромному сожалению у нас 3 погибших. Близким — глубочайшие соболезнования. Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь, — рассказал он.

В республике открыли горячую линию по информации о пострадавших, поступивших в БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР». Как сообщил Минздраве Удмуртии, жители могут позвонить по номеру +7 (3412) 69-35-10. В контакт-центре по номеру 8-800-100-24-47 развернута отдельная линия психологической поддержки, звонки принимаются до 19.00 мск.

О беспилотной опасности в регионе стало известно в 8.53 мск, а окончательно ее отменили в 12.22. Ограничения на прием и выпуск самолетов из Ижевска были сняты также в 12.22.



Президент России Владимир Путин в разговоре с Бречаловым выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорого выздоровления всем пострадавшим.