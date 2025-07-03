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На территории Татарстана объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств

09:41, 03.07.2025

В Татарстане объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств (БПЛА). Об этом сообщает МЧС в своем приложении.

— Экстренная информация РСЧС (Республика Татарстан): «Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств, для Международного аэропорта города Казань объявлен режим «Ковер», — говорится в посте.

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