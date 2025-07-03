В Казани стоимость жилья с учетом ипотеки превысила 1,3 млн рублей за квадратный метр

Фото: Артем Дергунов

В Казани, как и в других крупных городах России, стоимость квадратного метра новостройки с учетом всех ипотечных выплат превысила 1,3 млн рублей.

По данным исследования «РБК Недвижимости», в десяти из шестнадцати российских миллионников итоговая цена за квадратный метр новостройки составляет более 1 млн рублей. В Москве эта сумма достигает 2,1 млн рублей, что делает ее самым дорогим городом для покупки жилья.

Хотя ставки по ипотеке в последние месяцы немного снизились, они все еще остаются высокими. В Казани средняя цена квадратного метра новостройки составляет более 1,3 млн рублей, что значительно превышает текущие предложения застройщиков. В других городах, таких как Санкт-Петербург и Нижний Новгород, ситуация схожая.

В шести мегаполисах России, включая Воронеж и Ростов-на-Дону, стоимость квадратного метра остается ниже 1 млн рублей. Однако даже в Волгограде, где цены на жилье самые низкие среди миллионников, итоговая стоимость «квадрата» почти в 2,3 раза выше средней цены предложения в Москве и достигает 715,7 тыс. рублей за квадратный метр.

Также Казань вошла в топ-5 городов России по объему вывода новостроек на рынок.



Анастасия Фартыгина