Казань вошла в топ-5 городов России по объему вывода новостроек на рынок

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2025 года девелоперы в крупнейших городах России вывели в продажу новостройки общей площадью 3,8 млн кв. м. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные bnMAP.pro.

Согласно отчету, в выборку вошли города-миллионники и Тюмень. За полгода стартовали 207 жилищных проектов, что на 1% больше, чем в первой половине 2024 года. Однако количество новых корпусов сократилось на 17% — до 340, а проектное количество квартир уменьшилось на 16%, составив 78,2 тысячи.

Казань заняла четвертое место по объему новостроек в первой половине 2025 года. В столице Татарстана было запущено 17 новых проектов, вышел в продажу 41 корпус с проектным количеством квартир — 6553. Общая проектная площадь жилья составила 324,8 тысячи квадратных метров.

Лидерами по объему новых продаж стали Санкт-Петербург (712 тыс. кв. м), Екатеринбург (673 тыс.) и Москва (671 тыс.). Наименьший объем новостроек был зафиксирован в Челябинске (43,1 тыс.), Самаре (29,3 тыс.) и Перми (9,1 тыс.).

Напомним, что с начала года цифровой ипотекой воспользовались около 7 тыс. семей, следует из данных банка ДОМ.РФ. Объем сделок превысил 42 млрд рублей. Больше всего сделок по цифровой ипотеке с начала года проведено в столичном регионе (18,2 млрд рублей), Тюменской области (2 млрд рублей), Татарстане (2 млрд рублей), Краснодарском (1,9 млрд рублей) и Приморском (1,8 млрд рублей) краях.

Анастасия Фартыгина