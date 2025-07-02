ФК «Сокол» проведет прощальный матч в Казани 6 июля
Последним соперником клуба станут «Крылья Советов-2» из Самары
Казанский клуб «Сокол» 6 июля, проведет прощальный матч в качестве профессионального. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
В 13-м туре группы 4 LEON-Второй лиги Б соперниками казанской команды станут «Крылья Советов-2» из Самары.
Частный футбольный клуб из Казани «Сокол» готовится к закрытию. Разместив объявление о продаже команды, в администрации ждали предложений о финансовом coтpудничecтве до 15 июня включительно, а затем констатировали — покупателей не нашлось. Нынешний владелец в СИЗО, нового спонсора нет, а в Минспорта заявили, что бюджета на «частников» не заложено. Подробности — в материале «Реального времени».
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