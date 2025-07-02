В Татарстане заболеваемость COVID-19 снизилась на 80% с начала года

Фото: Максим Платонов

С начала 2025 года в Республике Татарстан выявлено 2,2 тысячи случаев COVID-19, что на 80% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 11,1 тысячи случаев. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По данным Роспотребнадзора, в период с 23 по 29 июня зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19, что соответствует уровню предыдущей недели. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, заболеваемость снизилась на 57%. Также за указанный период зафиксировано более 5,1 тысячи случаев ОРВИ и лишь 5 случаев гриппа, что свидетельствует о завершении сезона этих инфекций.

Любовь Авдонина также отметила стабильную ситуацию с заболеваемостью корью. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 55 случаев кори, что в четыре раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России четырех случаев инфицирования новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1.

Рената Валеева