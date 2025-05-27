В России выявлено четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России четырех случаев инфицирования новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1. Об этом сообщает ТАСС.

Он был впервые описан в Китае в январе 2025 года и позже обнаружен в странах Азии, Индии и США.

По словам Поповой, геновариант вызывает определенную настороженность, но не приводит к более тяжелому течению заболевания по сравнению с другими вариантами омикрона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все тест-системы эффективно выявляют новый штамм. Ситуация находится под постоянным контролем ведомства.

Напомним, что в Приволжском федеральном округе, наряду с регионами Южного и Центрального федеральных округов, прогнозируется повышенный риск заражения лихорадкой Западного Нила в эпидемиологическом сезоне с июня по сентябрь 2025 года.

Матвей Гавриков