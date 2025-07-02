В Лаишевском районе Татарстана выявили две несанкционированные свалки
Исполкому района направили предостережение
Инспекторы Центрального управления Минэкологии Татарстана выявили несанкционированные свалки в Лаишевском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Первую свалку обнаружили около деревни Каипы. Ее площадь составляет 470 квадратных метров. Поскольку земли относятся к категории сельскохозяйственного назначения, материалы направлены в управление Россельхознадзора для принятия мер.
Еще одну свалку площадью 30 квадратных метров выявили около СНТ «Сатурн». По этому поводу исполкому Лаишевского района направлено предостережение на ликвидацию.
Накануне сообщалось, что инспекторы Прикамского управления выявили три несанкционированные свалки в Пермском крае. Одно из нарушений было зафиксировано недалеко от города Мамадыш, где площадь свалки составила 99 квадратных метров.
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