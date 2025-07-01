В Прикамье обнаружены три несанкционированные свалки

Фото: Максим Платонов

Инспекторы Прикамского управления выявили три несанкционированные свалки в Пермском крае. Одно из нарушений было зафиксировано недалеко от города Мамадыш, где площадь свалки составила 99 квадратных метров, сообщили в Минэкологии Татарстана.

Две другие свалки расположены в микрорайоне Замелекесье города Набережные Челны: одна занимает 141 квадратный метр, а другая — 43 квадратных метра.

Исполкомам Мамадышского района и Набережных Челнов уже выданы предостережения о необходимости устранения этих нарушений.

Напомним, что в Татарстане с начала года рассмотрели 83% жалоб на экологию. Чаще всего жители республики жаловались на несанкционированные свалки.

Анастасия Фартыгина