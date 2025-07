УФАС Татарстана начало расследование из-за плагиата упаковки зоокормов

Фото: Максим Платонов

Татарстанское УФАС возбудило антимонопольное дело против компании из Набережных Челнов, которая выпустила корм под названием Little Shark, сообщили в пресс-службе ведомства.

Это произошло после обращения правообладателя бренда Little One из Санкт-Петербурга, который заметил, что новая упаковка слишком похожа на его продукт. В упаковке кормов Little Shark используются схожие название, цветовая гамма и шрифт, что может вводить потребителей в заблуждение.

Теперь комиссия УФАС проверит деятельность челнинского ООО «Шарк» на предмет нарушения законодательства о защите конкуренции.

Анастасия Фартыгина