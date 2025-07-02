На выборах раиса Татарстана будут использовать 44 комплекса для обработки бюллетеней
На выборах раиса Татарстана в 2025 году на избирательных участках с числом зарегистрированных избирателей более тысячи будет применяться 44 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщили в пресс-службе ЦИК республики.
Эти участки расположены в таких городах, как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск, Бугульма, Елабуга, Лениногорск и Чистополь.
По словам Андрея Кондратьева, председателя ЦИК, использование комплексов обработки избирательных бюллетеней позволяет свести к минимуму человеческий фактор при подведении итогов голосования и ускорить ввод протоколов участковых комиссий в систему ГАС «Выборы».
КОИБ оснащены сканерами, которые автоматически считывают информацию с бюллетеней и подсчитывают голоса. Если бюллетень оформлен неправильно или принадлежит другому избирательному участку, комплекс его не примет.
В Единый день голосования пройдут выборы раиса Татарстана, довыборы депутата Госсовета и выборы более 7,5 тыс. депутатов представительных органов местного самоуправления.
Напомним, что депутаты «Единой России» от Татарстана большинством голосов поддержали кандидатуру действующего главы республики на предстоящие выборы раиса Татарстана.
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