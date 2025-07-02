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Долги застройщиков Татарстана перед банками достигли 230,4 млрд рублей

10:48, 02.07.2025
Долги застройщиков Татарстана перед банками достигли 230,4 млрд рублей
Фото: Артем Дергунов

По состоянию на 1 июня 2025 года задолженность застройщиков Татарстана, использующих эскроу-счета для долевого строительства, возросла до 230,4 млрд рублей, сообщает «РБК-Татарстан». Этот рост на 10,6 млрд рублей (4,8%) за месяц и на 31,7 млрд рублей (15,9%) с начала года отмечен в отчете Банка России.

    • На начало года долги составляли 198,6 млрд рублей. Татарстан занимает первое место среди регионов ПФО по размеру задолженности перед банками.

    Общая сумма кредитных обязательств застройщиков в республике на начало лета достигла 636,8 млрд рублей, что на 22,4 млрд рублей больше по сравнению с предыдущим месяцем.

    Напомним, что в Татарстане на 63% выполнили годовой план жилищного строительства, что составляет 2 млн 62 тыс. кв. м.

    Анастасия Фартыгина

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    Экономика Татарстан

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