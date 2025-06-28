Годовой план жилищного строительства в Татарстане выполнен на 63%

В республике возвели 2 млн 62 тыс. кв. м жилья

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане на 63% выполнили годовой план жилищного строительства, что составляет 2 млн 62 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ.

По данным Минстроя Татарстана, по линии коммерческого жилья введено уже 25% от годового объема. Застройщики сдали 57 домов, площадью свыше 424 тыс. кв. м.

Восемь из 35 домов, которые строят по программе социальной ипотеки, также были сданы. Их суммарная площадь составляет более 86 тыс. кв. м.

В июне 2025 года столица Татарстана возглавила список российских городов по темпам роста цен на новостройки.



Дарья Сайфиева