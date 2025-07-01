В Казани 1 июля прошел град

Ранее жителям города пообещали ливни с грозой

Фото: Реальное время

В Казани прошел крупный град. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее жителей республики предупреждали о дождях и грозе.

Ночью 2 июня минимальная температура воздуха ожидается в пределах +12... +14. Ветер юго-восточный, южный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозе возможны кратковременные усиления до 15—20 м/с. Днем возможен небольшой дождь, а в некоторых районах — грозы.

По прогнозам Гидрометцентра, в июле 2025 года в Татарстане ожидается температура воздуха, близкая к климатической норме.



Дарья Сайфиева