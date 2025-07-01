В июле в Татарстане погода вернется в норму: средняя температура составит +20 градусов
По данным Гидрометцентра России, июль 2025 года в Татарстане ожидается с температурой воздуха, близкой к климатической норме.
В Казани средняя температура составит около +20,5 градуса, а по всему Татарстану — примерно +19,9.
Что касается осадков, то их количество также будет в пределах нормы. В Казани ожидается около 63 мм осадков, а по республике — около 56 мм.
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