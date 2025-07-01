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Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +20 градусов

07:00, 01.07.2025

Днем локально возможен град

Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +20 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах прогнозируют грозу, днем локально возможен град. Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, местами порывами 15—20 м/с. Утром температура в Татарстане составит порядка +14 градусов, днем — от +17 до +22 градусов. В Казани ожидается от +18 до +20 градусов.

Галия Гарифуллина

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