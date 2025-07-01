Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +20 градусов
Днем локально возможен град
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
В отдельных районах прогнозируют грозу, днем локально возможен град. Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, местами порывами 15—20 м/с. Утром температура в Татарстане составит порядка +14 градусов, днем — от +17 до +22 градусов. В Казани ожидается от +18 до +20 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.