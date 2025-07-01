Посол Азербайджана в Москве покинул МИД РФ

Ранее он был вызван в ведомство из-за недружественных действий Азербайджана

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев, который был вызван в МИД РФ, покинул здание министерства. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве он провел около часа. От комментариев посол воздержался.

Министерство иностранных дел России вызвало Рахмана Мустафаева после того, как российских журналистов задержали в Баку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дипломаты России не могли связаться с задержанными. Консулов РФ к журналистам не пускали. Российское ведомство расценило эти действия как недружественные.

Недружественные действия со стороны государства начались после задержания этнической группировки граждан РФ азербайджанского происхождения в Екатеринбурге. В Свердловской области было возбуждено уголовное дело по фактам убийств.

По версии следствия, фигуранты причастны к ряду преступлений, совершенных в Екатеринбурге в разные годы. В МИД России отметили, что временный поверенный в делах РФ в Азербайджане предоставил необходимые разъяснения по ситуации.



Дарья Сайфиева