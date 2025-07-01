Казанцы больше 7 тыс. раз жаловались в «Народный контроль»

Больше всего горожане недовольны качеством благоустройства и дорогами

Фото: Максим Платонов

Чаще других жалуются жители Приволжского и Вахитовского районов

За первый месяц лета жители Казани написали 7 205 обращений в систему «Народный контроль». Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе сервиса. По данным команды, из общего количества жалоб 42% уже решены, еще 19% находятся в работе, 35% запланированы, а оставшиеся 4% получили мотивированный отказ.

Чаще других жалобы писали, вероятно, жители Приволжского и Вахитовского районов. Оттуда поступило абсолютное большинство кляуз — 1 648. Следом идет Советский район — 1 221 обращение, Из КирМоса получили 829 сообщений. Меньше всего — 668 — у Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Самой популярной категорией, на которую сетовали казанцы, стало «благоустройство территорий» — 2 978 обращений, На качество дорог поступило 1 354 жалобы, замыкает тройку лидеров категория «Организация дорожного движения» — 556 заявок. В свою очередь, 328 сообщений зафиксировано в категории «Содержание дома» и 237 — «Организация наружного освещения».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Казанцы жалуются на яму около Кремлевской набережной, отсутствие перевода вывески на татарский язык и некачественный песок в детской песочнице

Редакция «Реального времени» ознакомилась с некоторыми жалобами, опубликованными за последнее время. Так, Анна жалуется на яму около Кремлевской набережной. Вместе с этим на «карте нарушений» можно найти обращения, посвященные отсутствию перевода вывески на татарский язык, регулярное запаздывание общественного транспорта, облезшие малые архитектурные формы в парках, а также автомобили, которые используются для рекламы магазина пневматического оружия или некачественный песок в детской песочнице, из которого никак не лепятся куличики.

В конце июня жители Казани оставили одну из самых резонансных жалоб — на установку «защитных экранов» на Кировской дамбе. Тогда инициаторы заявляли о том, что подобные конструкции уродуют вид города и закрывают панораму на архитектурный ансамбль Казанского кремля. В итоге раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал жителей Казани и поручил заменить глухие защитные экраны на Кировской дамбе на прозрачные.

Дмитрий Зайцев