Жители Казани выступили против шумозащитных экранов на Кировской дамбе

Фото: Инна Серова

Жители Казани выступили против шумозащитных экранов, установленных на Кировской дамбе. Они считают, что эти конструкции портят облик города и закрывают вид на Казанский кремль, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, — это обращение появилось на платформе «Народный контроль».

Также один из горожан подал официальную жалобу через платформу «Госуслуги». В ней он отметил, что экраны не только нарушают эстетический вид, но и затеняют главную достопримечательность города. Заявка уже направлена в Минтранс Татарстана.

В поддержку жителей выступило Всероссийское общество охраны памятников и культуры (ВООПИиК). Члены организации подготовили письмо главе Татарстана Рустаму Минниханову с призывом пересмотреть установку экранов. Они предложили использовать более современные и эстетичные решения для снижения шума, такие как светопрозрачные конструкции и зеленые насаждения.

Инна Серова / realnoevremya.ru

— Мы призываем республиканские власти пересмотреть данное решение. Вместо глухих щитов, нарушающих визуальные связи, мы предлагаем посмотреть на инновационные решения для снижения шумового загрязнения, — говорится в письме активистов.

Эксперты подчеркивают, что такие экраны обычно устанавливаются вдоль магистралей в жилых районах, а не в историческом центре города. Установка экранов вызвала недовольство не только у местных жителей, но и у туристов, которые приезжают полюбоваться Казанским кремлем.

— Мы призываем вас не отнимать у жителей и гостей города Казани право любоваться объектом ЮНЕСКО — Казанским кремлем, — добавили члены ВООПИиК в своем обращении к властям.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина