В Казани защитные экраны на Кировской дамбе заменят на прозрачные по поручению Минниханова

Фото: Артем Дергунов

Рустам Минниханов поддержал жителей Казани и поручил заменить глухие защитные экраны на Кировской дамбе на прозрачные. Это решение позволит жителям и гостям города наслаждаться видами Казанского кремля, сообщила в своем телеграм-канале помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова, курирующая вопросы сохранения объектов культурного наследия.

— Хотя конструкции экрана в целом сделаны плохо и неудобно для пешеходов и велосипедистов, радуемся этому решению. Виды на кремль сохраняются! — написала Балтусова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Следующим шагом станет обустройство тротуаров, что улучшит условия для прогулок и передвижения по дамбе.

Напомним, жители Казани выступили против шумозащитных экранов, установленных на Кировской дамбе. Они считают, что эти конструкции портят облик города и закрывают вид на Казанский кремль, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это обращение появилось на платформе «Народный контроль».



В поддержку жителей выступило Всероссийское общество охраны памятников и культуры (ВООПИиК). Члены организации подготовили письмо главе Татарстана Рустаму Минниханову с призывом пересмотреть установку экранов. Они предложили использовать более современные и эстетичные решения для снижения шума, такие как светопрозрачные конструкции и зеленые насаждения.

Анастасия Фартыгина