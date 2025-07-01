Гальперин оценил шансы Шлейхера и Тернового на чемпионате мира в Сингапуре

Фото: Динар Фатыхов

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин оценил шансы российских прыгунов в воду Никиты Шлейхера и Руслана Тернового на чемпионате мира в Сингапуре. Россияне получили право выступить на международном турнире после успешного прохождения отборочных этапов.

— Думаю, им вполне по силам побороться и с китайцами в синхронных прыжках с вышки. Есть шансы на медаль у мужчин в индивидуальных прыжках. Кроме Китая с остальными можно конкурировать. Мы можем конкурировать во многих дисциплинах. Мы рассчитываем привезти медали из Сингапура, даже не одну, — сказал Гальперин в эфире «Матч ТВ».

предоставлено пресс-службой СК "Синтез"

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре пройдет c 11 июля по 3 августа.



Никита Шлейхер выступает за казанский СК «Синтез». В июне в паре с Терновым татарстанский прыгун завоевал золотые медали на чемпионате России. Подробнее о предстоящем старте в Сингапуре читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин