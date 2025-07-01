Самолет казанского производства Ту-214 завершил 40 сертификационных полетов

Фото: скриншот с сайта ОАК

Казанский самолет Ту-214, выпускаемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), успешно проходит сертификационные испытания. На данный момент выполнено 40 полетов, из которых 14 состоялись всего за последний месяц, сообщает пресс-служба Ростеха.

Также на стадии сертификации находится Ил-114-300, который уже совершил 116 полетов, 37 из которых были проведены в последний месяц. В этом году прототип Ил-114-300 будет оснащен новой противообледенительной системой, а осенью его интерьер будет адаптирован для пассажиров.

Работа над силовой установкой ТВ7-117СТ-01, производимой Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), также продолжается. Все эксплуатационные ограничения, наложенные на двигатель после первых испытаний, теперь сняты. Ведутся работы по улучшению ресурсных показателей этой установки.

Поступление новых самолетов Ту-214 и Ил-114-300 в авиакомпании обещает положительно сказаться на развитии воздушных перевозок в стране, улучшая связь между регионами и повышая мобильность граждан.

Напомним, что к 2027—2028 годам планируется увеличить производство казанских самолетов Ту-214 до 20 единиц.



Анастасия Фартыгина