Производство самолетов Ту-214 увеличат до 20 единиц к 2028 году

Фото: Максим Платонов

К 2027—2028 годам планируется увеличить производство казанских самолетов Ту-214 до 20 единиц. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью на РБК-ТВ.

Мантуров подчеркнул, что переход на экипаж из двух человек для Ту-214 не является целью государственной авиации.

— Государственная авиация не ставит задачу перехода на экипаж из двух человек, — подчеркнул он.

Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что первые самолеты Ту-214 будут поставлены уже в этом году. В марте Минпромторг сообщил о заказах на 30 самолетов этой модели.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Первый полет нового Ту-214 с российскими комплектующими состоялся в ноябре 2024 года и длился 1 час 10 минут.

Напомним, что с 18 по 21 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где обсудят темы инноваций и национальных брендов. На ПМЭФ впервые представят каталог инвестиционных предложений Татарстана.



Анастасия Фартыгина