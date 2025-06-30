В Казани несовершеннолетняя девушка с парнем задержаны за сбыт наркотиков

Полиция изъяла 22 свертка с запрещенным веществом

Фото: Ирина Плотникова

В Казани несовершеннолетняя девушка с парнем арестованы при попытке сбыта партии наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Молодых людей задержали в Салмачах. Полиция изъяла у них 22 свертка с запрещенным веществом. Они предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков.

Задержанная 17-летняя девушка оказалась втянута в преступную схему своим знакомым. Он также ответит перед судом за вовлечение несовершеннолетней в совершение преступления.

Ранее в Татарстане задержали курьера, который пытался перевезти 20 килограммов наркотиков.



Дарья Сайфиева