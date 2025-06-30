В Казани несовершеннолетняя девушка с парнем задержаны за сбыт наркотиков
Полиция изъяла 22 свертка с запрещенным веществом
В Казани несовершеннолетняя девушка с парнем арестованы при попытке сбыта партии наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Молодых людей задержали в Салмачах. Полиция изъяла у них 22 свертка с запрещенным веществом. Они предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков.
Задержанная 17-летняя девушка оказалась втянута в преступную схему своим знакомым. Он также ответит перед судом за вовлечение несовершеннолетней в совершение преступления.
Ранее в Татарстане задержали курьера, который пытался перевезти 20 килограммов наркотиков.
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