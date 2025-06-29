В России будут продавать одежду под брендом Aurus
Минпромторг сообщил о разработке коллекций для мужчин и для женщин
В России начнут продавать одежду под брендом Aurus, заявили в Минпромторге РФ. Об этом сообщает ТАСС.
На сегодняшний день уже разработаны линейки одежды для мужчин и женщин.
Осенью 2024 года для производства была создана компания «Аурус кашемир».
Ранее ПАО «КАМАЗ» стало владельцем 0,5% доли в капитале автопроизводителя Aurus. Аналогичной долей до этого владела группа «Соллерс», которая в конце апреля 2024 года продала свои 0,5% компании «Хит Моторз Рус».
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