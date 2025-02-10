КАМАЗ вошел в капитал автопроизводителя Aurus с долей 0,5%

Фото: Динар Фатыхов

ПАО «КАМАЗ» стало владельцем 0,5% доли в капитале автопроизводителя Aurus. Соответствующие изменения были зафиксированы в ЕГРЮЛ 7 февраля, пишет «Интерфакс».

Ранее аналогичной долей владела группа «Соллерс», которая в конце апреля 2024 года продала свои 0,5% компании «Хит Моторз Рус». «Соллерс» после сделки остался индустриальным партнером проекта, оказывая услуги по сварке и окраске кузовов Aurus.

ООО «Хит Моторз Рус» зарегистрировано в Москве в июле 2022 года и контролируется казахстанской компанией TOO «High End Assembly Technologies Motors» (99%). 1% принадлежит Хансу Петеру Мозеру, гендиректору московского автозавода «Москвич». «Хит Моторз Рус» также владеет 51% долей производителя камазовских LCV «Компас» (ООО «Тракс Восток Рус») и 50% долей в ООО «Волжские индустриальные двигатели».

ПАО «КАМАЗ» ранее заявляло, что не является участником ООО «Хит Моторз Рус». Информация о прямом участии КАМАЗа в «Аурусе» представителями компании пока не комментируется.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Точный состав собственников ООО «Аурус» в настоящее время не раскрывается. По последним открытым данным за 2024 год, основными владельцами были подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ» (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), который вошел в капитал компании в 2019 году, инвестировав 110 млн евро.

Рената Валеева