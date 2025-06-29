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Экономика

Россия в мае нарастила поставки газа и угля в Южную Корею до максимума

18:37, 29.06.2025

Сеул приобрел у России сжиженный природный газ более чем на 135 млн долларов

Россия в мае нарастила поставки газа и угля в Южную Корею до максимума
Фото: скриншот из видео «National flag: South Korea - Южная Корея» с канала «VideoEffect»

В мае этого года Россия нарастила поставки сжиженного природного газа и каменного угля в Южную Корею до максимума с ноября 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

В мае Сеул приобрел у России сжиженного природного газа на 135,2 млн долларов.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Россия является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. После снижения поставок газа из России Евросоюз понес убытки в €1,3 трлн.

Дарья Сайфиева

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