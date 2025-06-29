Россия в мае нарастила поставки газа и угля в Южную Корею до максимума

Сеул приобрел у России сжиженный природный газ более чем на 135 млн долларов

В мае этого года Россия нарастила поставки сжиженного природного газа и каменного угля в Южную Корею до максимума с ноября 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».



В мае Сеул приобрел у России сжиженного природного газа на 135,2 млн долларов.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Россия является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. После снижения поставок газа из России Евросоюз понес убытки в €1,3 трлн.



Дарья Сайфиева