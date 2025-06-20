Потери ЕС от сокращения поставок газа из России достигли €1,3 трлн

Фото: Реальное время

Евросоюз понес убытки в €1,3 трлн из-за снижения поставок газа из России. Об этом заявил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.

Дмитриев подчеркнул, что эта сумма отражает текущие потери ЕС, и ответил на вопрос о последствиях сокращения поставок. Он уточнил, что «уже €1,3 трлн — это актуальный размер потерь ЕС».

Ситуация с импортом газа из России изменилась после начала программы REPowerEU в мае 2022 года, которая направлена на снижение зависимости от российского газа к 2027 году. До 2022 года российский газ составлял 40% общего импорта ЕС, но к 2023 году его доля упала до 15%. Тем не менее в 2024 году она снова возросла до почти 19%, что вызвало недовольство в Брюсселе.

За первые четыре месяца 2025 года ЕС закупил у России газа на сумму около €5,4 млрд, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом закупки сжиженного природного газа (СПГ) увеличились до €3,3 млрд по сравнению с €2,5 млрд годом ранее. Доля России в импорте газа в ЕС за этот период составила 16,5%, что делает ее вторым крупнейшим поставщиком после США.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Анастасия Фартыгина