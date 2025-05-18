Фицо: Россия — второй поставщик СПГ в Европу

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Об этом, как сообщают «Известия», он сказал в передаче «В политике» на телеканале ТА-3.

Фицо раскритиковал политику Евросоюза, направленную на отказ от российских энергоносителей, назвав ее созданием нового «железного занавеса» между Европой и Востоком.

По его словам, дешевое энергетическое сырье делает сотрудничество с Москвой важным для Братиславы.

Напомним, что Евросоюз намерен предложить в июне меры по запрету импорта российского газа к 2027 году. Запрет коснется всего импорта газа по новым сделкам с Россией и уже имеющимся спотовым контрактам.



Матвей Гавриков