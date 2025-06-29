На драфте НХЛ выбрали 21 россиянина: трое из них из системы «Салавата Юлаева»

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Лос-Анджелесе, клубы выбрали 21 российского игрока. В первом раунде под 20-м номером вратарь московского ЦСКА Петр Андреянов подписал контракт с «Коламбусом».

Во втором раунде были выбраны пять россиян: нападающие Александр Жаровский из башкирской команды («Монреаль»), Даниил Прохоров («Нью-Йорк Айлендерс») и Иван Рябкин («Каролина»), а также вратари Семен Фролов и Алексей Медведев — оба из «Каролины».

Третий раунд принес выбор трех защитников: Курбана Лиъматова, Романа Баусова и Артема Гончара, племянника обладателя Кубка Стэнли Сергея Гончара. В четвертом раунде «Сан-Хосе» выбрал защитника Ильяса Магомедсултанова.

В пятом раунде клубы продолжили выбирать защитников и нападающих, среди которых Максим Агафонов из «Салавата Юлаева» («Сиэтл»), Никита Тюрин (140, «Детройт»), уфимский воспитанник и вратарь Иван Ткач-Ткаченко (142, «Юта») и Дмитрий Исаев («Оттава»). В шестом раунде «Бостон» выбрал форварда Кирилла Емельянова.

В седьмом раунде были выбраны еще несколько нападающих и вратарей, включая Илью Канарского и Егора Мидлака, который стал последним игроком на драфте.

Первым номером драфта стал канадский защитник Мэттью Шефер, выбранный «Айлендерс». В этом году больше всего игроков было выбрано из Канады (85), США (52) и Швеции (30). Для сравнения: в прошлом году на драфте было 26 российских игроков.

Также российский защитник Егор Демин стал восьмым пиком драфта НБА-2025, выбранным баскетбольной командой «Бруклин Нетс».



Анастасия Фартыгина