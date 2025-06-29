В Москве арестованы две квартиры, связанные с задержанным госсекретарем Дагестана

Суд в Махачкале арестовал две квартиры в Москве, принадлежащие родственникам госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Арест был наложен по иску Генпрокуратуры, пишет РИА «Новости».

Каждая квартира имеет площадь 88 квадратных метров и кадастровую стоимость свыше 26 млн рублей. По данным сервиса «Циан», аналогичные квартиры в этом районе стоят от 31 млн рублей.

В среду стало известно о задержании Магомедова и его близких, а также о проведении обысков по адресам, связанным с ним. Оперативные действия связаны с делом о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». В администрации главы Дагестана заявили, что они активно сотрудничают с правоохранительными органами в ходе расследования.

В числе ответчиков, помимо самого Магомедова, указаны его сын Магомед Магомедов, а также Савдат Магомедова, Хаписат Алпанаева и Галимат Исмаилова — все с одинаковым отчеством Магомедсултановна. Кроме того, ответчиками выступают Маржанат Исмаилова, ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек».



Анастасия Фартыгина