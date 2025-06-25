В Дагестане задержан госсекретарь Магомедов по делу о приватизации

В Дагестане задержан госсекретарь республики Магомед-Султан Магомедов. Это произошло в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации. Вместе с ним были задержаны его родственники и коллеги, сообщает «Коммерсантъ».

Сегодня утром сотрудники силовых структур провели обыски более чем в 50 местах, связанных с Магомедовым и компанией «МСБ Холдинг», в которую входит «Дагнефтепродукт».

— Уголовное дело возбуждено по незаконной приватизации, — подчеркнул источник. — Предприятие будут возвращать в госсобственность.

На данный момент идет оформление задержания в доме Магомедова, где, по словам собеседника, «изымают огромное количество налички». В операции участвуют сотрудники ФСБ.

Интересно, что руководителем «МСБ Холдинга» является сын госсекретаря — Магомед Магомедов, который недавно получил Почетную грамоту от президента России Владимира Путина.

Анастасия Фартыгина