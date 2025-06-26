Генпрокуратура подала иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову

Фото: Татьяна Демина

Заместитель генпрокурора России подал гражданский иск в Советский райсуд Махачкалы к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам, сообщает картотека дел суда. Об этом пишет ТАСС.

В числе ответчиков, помимо самого Магомедова, указаны его сын Магомед Магомедов, а также Савдат Магомедова, Хаписат Алпанаева и Галимат Исмаилова — все с одинаковым отчеством Магомедсултановна. Кроме того, ответчиками выступают Маржанат Исмаилова, ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек».

Дело принято к производству председателем суда и председателем Совета судей Дагестана Анжелой Ибрагимовой. Первое судебное заседание назначено на 10 июля. Подробности иска пока не разглашаются.

Магомед-Султан Магомедов был задержан по уголовному делу, связанному с хищениями. 25 июня прошли обыски в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана. В администрации республики подчеркнули, что руководство Дагестана тесно взаимодействует с правоохранительными органами в рамках следственных мероприятий.

Рената Валеева