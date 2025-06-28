Израиль готовил нападение на Иран с 2010 года

Операция Израиля в Иране была проведена на основе полученных разведданных

Фото: Мария Зверева

Израиль готовился напасть на Иран с 2010 года и отслеживал развитие его ядерной программы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету.

Источник издания в разведке отметил, что израильские разведчики следили за ситуацией на каждом из ядерных объектов. Операция Израиля в Иране была проведена на основе полученных разведданных, отметил он.

Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 25 июня заявил о том, что страна хочет создать на Ближнем Востоке регион, свободный от ядерного оружия и оружия массового поражения.









Дарья Сайфиева