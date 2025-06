Скончалась писательница Сьюзан Бет Пфеффер, автор 76 книг для подростков

Пфеффер опубликовала 76 книг более чем за 40 лет

Сьюзан Бет Пфеффер. Фото: скриншот с сайта The New York Times

В США на 78-м году жизни умерла писательница Сьюзан Бет Пфеффер. Она скончалась у себя дома в городе Монро, штат Нью-Йорк. Причиной смерти стал рак эндометрия. Об этом сообщил ее брат.

Пфеффер опубликовала 76 книг более чем за 40 лет. Первый роман, Just Morgan, вышел в 1970 году, когда ей было 22 года. Последняя книга, The Shade of the Moon, вышла в 2013 году. Ее творчество включало как реализм, так и научную фантастику. Темы, к которым она возвращалась чаще всего, — это жизнь подростков в условиях давления, семейные конфликты, исчезновения, насилие и травма.

Роман 1980 года About David рассказывал о девочке, чей друг убивает родителей и совершает самоубийство. В 1987 году школьный округ во Флориде включил эту книгу в список запрещенных. Тогда же в свет вышла еще одна ее книга — The Year Without Michael, в которой исчезает подросток, и семья пытается справиться с неизвестностью. Герой не возвращается до самого конца.

В 2006 году, спустя десятилетия после начала карьеры, Пфеффер добилась широкого признания. Ее книга «Жизнь, какой мы ее знали», вышедшая на русском языке в 2021 году, стала бестселлером. В ней описывается, как семья в сельской Пенсильвании выживает после того, как астероид меняет орбиту Луны и на Земле происходят климатические катастрофы. После нее вышли еще три книги в том же духе: The Dead and the Gone (2008), This World We Live In (2010) и The Shade of the Moon (2013). Все они исследуют последствия вымышленных катастроф и моральный выбор героев. Хотя автор утверждала, что это не была серия в привычном смысле.

Книги Пфеффер издавались регулярно. В 1997 году она опубликовала сразу четыре книги в серии Portraits of Little Women, в которых описывала судьбы героинь романа Луизы Мэй Олкотт. В следующем году она выпустила еще четыре тома с теми же персонажами. В 1993 году писательница опубликовала роман The Ring of Truth о скандале с участием подростка и политика.

Многие главные герои ее книг — девочки-подростки. Книги Пфеффер часто строились на диалогах и динамике. Писательница не тратила время на подбор слов или подробные описания. В интервью она говорила, что училась ритму и монтажу еще во время учебы в киношколе. Она окончила Нью-Йоркский университет в 1969 году. Ее преподавателем по кино в то время был начинающий режиссер Мартин Скорсезе. Но она быстро поняла, что кино ей не подходит, и вернулась к прозе.

Свою первую книгу Пфеффер написала в третьем классе. В студенческие годы она сдала профессору рассказ, который разросся в роман. Его приняли в издательстве еще до вручения диплома.

Несмотря на поздний коммерческий успех, у Пфеффер была устойчивую аудиторию. Ее книги включили в школьную программу, о них спорили, их запрещали. Но письма от читателей были положительными. Подростки писали, что ее книги помогают им иначе смотреть на жизнь. Пфеффер говорила, что ее читатели начинали ценить повседневность, которую раньше не замечали.

Из близких родственников у писательницы остался только брат.

Екатерина Петрова