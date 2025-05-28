Путин встретился с главой Йемена для обсуждения сотрудничества

В Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем Президентского руководящего совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими. Встреча проходит в Зеленой гостиной и посвящена развитию отношений между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Аль-Алими находится в России с официальным визитом. Пресс-служба Кремля сообщает: на повестке дня стоят вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Также обсуждаются актуальные темы региональной политики.

По информации йеменского агентства SABA, аль-Алими планирует поднять вопросы безопасности на Ближнем Востоке, включая конфликт в Йемене. Ситуация в стране остается сложной: с 2014 года продолжается противостояние между властями и хуситами, что привело к серьезной гуманитарной катастрофе. МИД России охарактеризовал положение как «критическое, близкое к необратимой катастрофе». По данным ООН, с начала конфликта погибли не менее 233 тыс. человек.

Напомним, что на полях Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» был подписан меморандум о сотрудничестве с Аккредитационным центром стран Персидского залива и Йемена. Стороны договорились об обмене опытом, организации взаимных программ подготовки и повышения квалификации специалистов, совместной работе по развитию производства и контроля халяль-продукции, распространению знаний о халяль-продуктах среди производителей и потребителей. Ожидается, что это облегчит выход татарстанской продукции на рынки Востока. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина