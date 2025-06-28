В Татарстане заготовлено 130 тысяч тонн сена для скота

Этот показатель составляет 40% от общей потребности

Фото: Артем Гафаров

В рамках работ по кормозаготовке в Татарстане на сегодняшний день заготовлено 130 тыс. тонн сена или 40% от общей потребности. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства республики.

Также заготовлено более 1 млн тонн сенажа (40% от потребности).

В личных подсобных хозяйствах собрано 239 тыс. тонн сена. Кормами полностью обеспечены личные подворья в Елабужском, Кайбицком, Кукморском, Тетюшском, Тюлячинском районах.

Кроме того, из запланированных 306 тыс. гектаров угодий трава скошена на 246 тыс. гектаров (80% от плана). Уборку трав завершили Зеленодольский, Кукморский, Мамадышский, Тетюшский, Кайбицкий и Елабужский районы. На финальном этапе работы находятся Апастовский и Лениногорский районы.

В Татарстане аграрии приступили к заготовке кормов 26 мая. Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить проведение весенней посевной кампании 2025 года в сжатые сроки и на высоком уровне.





Дарья Сайфиева