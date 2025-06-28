В Татарстане хотят выделять субсиии агропромышленным паркам и технопаркам
Средства планируется выделять в рамках проекта «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
В Татарстане планируется выделять субсидии для компенсациии затрат на обеспечение агропромышленных парков, бизнес-парков и промышленных технопарков особых экономических зон в сфере высоких технологий. Соответствующий проект постановления кабмина РТ проходит антикоррупционную экспертизу.
Работа проводится в рамках реализации регионального проекта «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» для достижения целей госпрограммы республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Татарстана».
В День предпринимателя, 3 июня, раис Татарстана Рустам Минниханов пообещал бизнесу субсидировать стройку промпарков из бюджета РТ на конкурсной основе.
Глава республики привел итоговые результаты деятельности малого и среднего бизнеса в 2024 году. Доля МСП в экономике региона выросла почти до 25%, в республике работает 182 тысячи компаний малого и среднего бизнеса, создано более 640 тыс. рабочих мест, зарегистрировано 392 тыс. самозанятых. Бизнес заплатил 233 млрд руб. налогов.
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